Serie B, Brescia-Frosinone: dopo tante incertezze l'obiettivo unico resta la vittoria

Un campionato difficile da inquadrare, soprattutto per l'emergenza Covid-19. Il Brescia accoglie il Frosinone in questa nona giornata di serie B: i padroni di casa sono reduci dal pareggio ottenuto in pieno recupero contro il Venezia, ma soprattutto dalla mancata trasferta in Coppa Italia contro l'Empoli. Quattro presunti casi di Covid a inizio settimana hanno bloccato il viaggio delle Rondinelle, con conseguente sconfitta per 3-0 a tavolino. La squadra di Lopez, dunque, vuole assolutamente rifarsi dopo giorni complicatissimi. Stesso discorso per la compagine ciociara, reduce da due sconfitte consecutive: serve una vittoria per poter tornare nella parte alta della classifica.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Diversi assenti in casa biancoblù, ai soliti infortunati si sono uniti Andrenacci, Skrabb, Donnarumma, Papetti, Mangraviti e Bisoli. Le prossime ore saranno decisive per capire se mister Lopez riuscirà a recuperare tutti gli indisponibili. Spazio al solito 4-3-1-2, con Jagiello che potrebbe andare a supporto di Torregrossa e Ayè. Sarà una partita importantissima anche perché l'unico successo interno delle Rondinelle in questa stagione risale al 3-0 sul Lecce, dopo il secondo 2-2 consecutivo la squadra del presidente Massimo Cellino vuole assolutamente cambiare rotta: i playoff sono lì, il Brescia vuole rispondere presente e lanciare un segnale forte alle dirette concorrenti per la promozione.