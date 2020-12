Serie B, Brescia-Reggiana: Dionigi recupera Bisoli, Alvini si affida a Zamparo e Mazzocchi

Brescia e Reggiana si sfidano dopo un avvio di stagione non brillantissimo. I padroni di casa hanno da poco cambiato allenatore affidandosi a Davide Dionigi. 13° posto in classifica e punti da mettere in cascina per ambire almeno i play off promozione. La Reggiana è in piena zona calda, al 16° posto e con appena 10 punti fatti con ben sei sconfitte. Una partita che vede le Rondinelle favorite ma la cadetteria è categoria che ci ha abituato spesso a grandi sorprese.

COME ARRIVA IL BRESCIA - Mister Dionigi dovrebbe ancora cambiare. Dopo il 4-3-3 e il 4-2-3-1 stavolta sarà 3-5-2. Assenti Chancellor, Skrabb, Donnarumma e Cistana. Recupera Bisoli e torna in difesa Papetti, fresco di rinnovo di contratto. In avanti Spalek dovrebbe affiancare Torregrossa.

COME ARRIVA LA REGGIANA - Diverse assenze per mister Alvini. Mancheranno infatti Lunetta, Kargbo e Espeche. Confermato il 3-5-2 con Zamparo e Mazzocchi in avanti. Kirwan favorito su Zampano a sinistra. Panchina iniziale per Muratore.