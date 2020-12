Serie B, Brescia-Salernitana: il battesimo di Dionigi contro la capolista

Brescia in zona retrocessione, Salernitana prima in classifica. Alzi la mano chi avrebbe pronosticato uno scenario del genere dopo dieci giornate di campionato. La B, tuttavia, è bella e imprevedibile anche per questo e può capitare che una retrocessa ricca di talenti possa partire col freno a mano tirato mentre una matricola contestata dai tifosi occupi le zone nobili della graduatoria. Certo, la fortuna non ha aiutato le Rondinelle: tra covid e infortuni è successo veramente di tutto, senza dimenticare la gestione Cellino che si conferma un "mangia-allenatori". Oggi l'esordio di Dionigi, accompagnato dalle critiche di un ex come Gigi Cagni che, in una intervista, ha invitato l'ambiente a ricompattarsi per evitare sgradite sorprese come la retrocessione. Arbitrerà l'incontro il signor Aureliano di Bologna.

COME ARRIVA IL BRESCIA

Appena 19 i convocati di Dionigi che, tra gli altri, dovrà fare a meno di Alfredo Donnarumma (grande ex della partita) e del centrocampista Bisoli, molto elogiato dall'avversario Castori nella conferenza stampa di ieri. Pur avendo giocato martedì e su un terreno di gioco pesantissimo, il mister dovrà chiedere un sacrificio ai giocatori a disposizione. Facile prevedere l'impiego di Sabelli e Martella sulle corsie esterne, mentre Dessena dovrà supportare la manovra senza mai dimenticare la fase di non possesso. In avanti Ayè è favorito su Ragusa, unica alternativa offensiva in panchina. Intoccabile Torregrossa, calciatore che sembrava sul piede di partenza, che non è stato tenerissimo con la proprietà nel recente passato, ma che si è caricato addosso il peso del gruppo da vero leader. Tra l'altro è una sorta di bestia nera per la Salernitana.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

Cinque assenze per Castori, costretto a fare a meno di Veseli, Schiavone, Karo, Micai, ma soprattutto dell'esterno Lombardi. Per il calciatore un 2020 da dimenticare, con tre infortuni muscolari gravissimi e la paura di dover rinviare di diversi mesi il suo rientro in campo. Squadra che vince non si cambia e, dopo tre successi di fila, il mister opterà ancora per il 3-5-2 riconfermando Mantovani in difesa, Dziczek in cabina di regia e Andrè Anderson a supporto della coppia d'attacco formata ovviamente da Djuric e Tutino. In corso d'opera sperano di trovare spazio i vari Cicerelli, Giannetti, Gondo e Capezzi, unica alternativa in un centrocampo numericamente debole.