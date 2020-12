Serie B, c'è Entella Pordenone per inaugurare la 13^giornata

Non c'è un attimo di tregua in Serie B dove praticamente si gioca ogni tre giorni fino ad inizio 2021. Apre la tredicesima giornata l'anticipo del Comunale di Chiavari tra Virtus Entella e Pordenone. Due squadre che stanno rendendo meno rispetto alle aspettative, con i ramarri che sono tredicesimi con gli stessi punti. Molto peggio i liguri che sono ultimi con cinque punti e dopo aver già cambiato allenatore ancora non son riusciti a trovare la prima vittoria in campionato. Arbitra il sig. Lorenzo Illuzzi di Molfetta, fischio d'inizio alle 19.

COME ARRIVA L'ENTELLA- Dopo l'insediamento di Vivarini al posto di Tedino la musica, almeno per quanto riguarda i risultati, non è cambiata: i tre punti, Coppa Italia esclusa, mancano dal 17 luglio quando arrivarono in trasferta al Castellani di Empoli. Liguri reduci dalla brutta scoppola nell'infrasettimanale contro il Monza finita 5-0 per i brianzoli con la peggior difesa del campionato: 26 sono i gol subiti. 4-3-1-2 per Vivarini che perde Costa per infortunio, dovrebbe rimpiazzarlo Crimi, davanti Schenetti trequartista con Brunori e De Luca punte.

COME ARRIVA IL PORDENONE- I neroverdi occupano una posizione di classifica più rassicurante, anche se rispetto all'anno scorso almeno in questo inizio si sono dimostrati meno performanti. In dodici gare disputate solo due vittorie con Ascoli e Pescara, poi otto pareggi e due sconfitte. Nell'infrasettimanale il Pordenone ha pareggiato contro il Brescia per 1-1. Tesser conferma il 4-3-1-2 e non rinuncia a Diaw davanti, già cinque gol in campionato, con la formazione che ha pareggiato contro i bresciani che non dovrebbe essere modificata di molto.