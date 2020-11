Serie B, c'è Venezia Ascoli: ambizioni di classifica differenti, la stessa necessità di punti

Ambizioni di classifica differenti, ma la stessa voglia di punti: la sfida tra Venezia ed Ascoli di questo pomeriggio si può riassumere così. I lagunari ospitano i marchigiani al “Penzo”, con calcio d’inizio alle ore 14, per cercare di dare seguito alla vittoria con l’Entella nel recupero di due settimane fa e al pareggio beffa arrivato nei minuti di recupero a Brescia. Continua il periodo negativo dell’Ascoli che, a parte la vittoria sulla Reggiana, ha raccolto solamente due pareggi di cui l’ultimo sette gironi fa contro l’Entella. Sicuramente la sfida di questo pomeriggio non sarà delle più semplici, ma i bianconeri hanno l’obbligo di smuovere la classifica. Dirige l'incontro il Sig. Amabile di Vicenza, gli assistenti sono Del Giovane e Berti, quarto uomo Ros.

COME ARRIVA IL VENEZIA-Gli arancioneroverdi sono una squadra in salute che fa di bomber Francesco Forte la sua punta di diamante, già 6 gol per lui. Mister Zanetti affronta il suo passato, per lui 24 panchine con l’Ascoli continua a proporre il 4-2-3-1 che per il momento ha fruttato 14 punti. Da monitorare le condizioni di qualche giocatore chiave soprattutto in mezzo al campo, ma l’unico dubbio della vigilia è quello tra Maleh e Capello.

COME ARRIVA L’ASCOLI-Non ci saranno Corbo e Buchel espulsi contro la Virtus Entella per mister Bertotto che dovrà disegnare la formazione tenendo conto delle assenze, ma sembra essere certo che si proseguirà con il 3-5-2 con Saric in cabina di regia affiancato da Cavion, davanti Bajic. Settimana parecchio turbolenta per la società che sembrava intenzionata ad esonerare l’ex allenatore della Viterbese ma ha poi scelto di dare fiducia ancora al tecnico, scatenando la furia dei tifosi ascolani. Fiducia che pare essere ad interim, in caso di sconfitta dell’Ascoli potrebbero esserci dei cambiamenti.