Serie B, cade l'Empoli. E il Crotone lo aggancia. Chievo, che rimonta

L'Empoli capolista cade a Pordenone (2-0) e si vede raggiungere in testa dal Perugia, vittorioso ieri sul Pisa, e dal Crotone che batte che batte la Virtus Entella per 3-1. Nel pomeriggio c'è poi da registrare la grande rimonta del ChievoVerona che sotto per 3-1 a Livorno a fine primo tempo va a vincere per 3-4 grazie anche a una doppietta di Meggiorini. Cade invece ancora lo Spezia battuto in casa dal Benevento (ora nuova capolista con 15 punti), una sconfitta che potrebbe costare cara al tecnico Italiano. Pareggio infine fra Cosenza e Venezia. Questi i risultati della giornata:

Cosenza-Venezia 1-1 (20° Riviere; 78° rig. Montalto)

Crotone-Entella 3-1 (27°, 38° Simy, 64° Crociata; 79° G. De Luca)

Livorno-Chievo 3-4 (5°, 30° Marsura, 25° Marras; 7° Pucciarelli, 54°, 58° rig. Meggiorini, 89° Segre)

Pordenone-Empoli 2-0 (15° rig. Burrai, 40° Pobega)

Spezia-Benevento 0-1 (87° Tello)

Trapani-Juve Stabia

Domani:

Cremonese-Cittadella

Salernitana-Frosinone

Ascoli-Pescara

Giocata Venerdì:

Perugia-Pisa 1-0 (33° Iemmello)