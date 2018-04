Serie B, cambia data e orario di Avellino-Spezia

Il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B, viste le note del Ministero dell’Interno - Osservatorio Nazionale sulle Manifestazioni Sportive con le quali, attraverso le

segnalazioni della Questura di Avellino, è stato evidenziato come nella giornata di sabato 12

maggio 2018 quella provincia sarà interessata da una tappa del Giro d’Italia e quindi, al fine di

favorire l’adozione di adeguate misure di ordine e sicurezza pubblica per entrambi gli eventi, stabilisce che il programma della 20ª giornata di ritorno del Campionato Serie B ConTe.it

2017/2018 sia ridefinito come segue: Avellino-Spezia sarà giocata venerdì 11 maggio alle ore 20.30 anziché sabato 12 maggio 2018, ore 15.00, come inizialmente previsto.