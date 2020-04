Serie B, cambio in vetta al campionato eSport: Cosenza e Benevento guidano il gruppo

Giù la Juve Stabia, su Cosenza e Benevento. Il primo campionato virtuale organizzato dalla Lega B, in collaborazione con Mkers, si rivela ancora una volta pieno di sorprese. Dopo le gare d’andata e di ritorno della 6a e della 7a giornata infatti in testa non c’è più la Juve Stabia ma l’accoppiata Cosenza-Benevento con 26 punti. Uno in più del Frosinone, due del ChievoVerona. Insomma nulla è certo e per il primato si combatterà fino all’ultima giornata.