© foto di Gabriele Di Tusa/TuttoPalermo.net

Crolli clamorosi e risultati molto importanti nel turno infrasettimanale di Serie B: incredibile tonfo del Palermo, che a Crotone perde 3-0 ed evidenzia di patire terribilmente il momento societario complicato. Sale il Lecce, male l'Hellas Verona, che cade a Lecce in uno scontro diretto molto importante per i playoff. Pareggio in extremis per il Foggia, che grazie a Kragl prende un punto importante ad Ascoli, in vantaggio per buona parte della partita. Pari della capolista Brescia, che perde due punti nei confronti del Benevento, principale inseguitore.

Ascoli-Foggia 2-2

(12' Rosseti (A), 30' Deli (F), 44' Ninković (A), 95' Kragl (F))

Cosenza-Carpi 1-0

(29' Tutino)

Crotone-Palermo 3-0

(28' Rohdén, 78' Mraz, 92' Simy)

Lecce-Hellas Verona 2-1

(34' La Mantia (L), 52' Lucioni (L), 94' Lucioni (H))

Padova-Brescia 1-1

(57' Mazzocco (P), 77' Ndoj (B))

Salernitana-Cremonese 2-0

(61' Minala, 69' Jallow)