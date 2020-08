Serie B, Chievo avanti 2-0 sullo Spezia al 45': in gol Djordjevic e Segre

Si è chiuso il primo tempo di Chievo-Spezia, semifinale d’andata dei playoff di Serie B. I clivensi hanno terminato i primi 45’ avanti per 2-0 in virtù delle reti messe a segno da Djordjevic e Segre. Bene i ragazzi di Alfredo Aglietti per la prima mezz’ora, poi qualche occasione per gli ospiti che sono stati però ben fermati dalle parate di Semper.