Serie B, Chievo avanti al 45° sull’Ascoli: a segno Djordjevic

Il Chievo chiude avanti di una rete il primo tempo della sfida contro l’Ascoli. A decidere finora il match una rete di Djordjevic, su assist di Vignato, al 39°. Per i veneti vantaggio meritato per quanto mostrato finora in campo anche se l’Ascoli ha avuto un paio di occasioni per segnare con Scamacca e sopratutto Petrucci al 28° che ha chiamato Semper al miracolo.