Serie B, Chievo-Benevento: sanniti a caccia di altri record

Sta battendo ogni record, ma il Benevento non vuole fermarsi proprio adesso: è dal 1994/1995 che si vedeva un distacco del genere tra la prima e la seconda, battere la terza in classifica renderebbe ancora più magico un Natale già di per sé speciale per i ragazzi di Pippo Inzaghi. Dall’altra parte, però, il Chievo Verona ha come obiettivo dichiarato la risalita immediata in serie A, dunque non si possono commettere altri passi falsi in una stagione che fin qui è stata fin troppo altalenante. Al Bentegodi, a Santo Stefano, si può scrivere un pezzo importante nella corsa alla promozione.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Un pari e una sconfitta dopo che la formazione di Marcolini sembrava aver trovato la quadra e una situazione di classifica che è intricata: è vero, i clivensi sono in piena corsa play-off, ma in caso di passo falso potrebbero ritrovarsi fuori dalle prime otto. Tra la terza e l’undicesima ballano appena tre punti, una bagarre incredibile nella quale il Chievo deve divincolarsi. Dovrà farlo senza Obi, ma puntando sulla coppia d’attacco Meggiorini-Djordjevic supportata dal baby gioiello Vignato. Mediana a tre con Segre, Esposito e Di Noia, mentre Dickmann e Cotali saranno i terzini ai lati di Vaisanen e Rigioni davanti a Semper.

COME ARRIVA IL BENEVENTO – Il titolo di campione d’inverno è ormai conquistato, ora c’è da continuare quella che sta assumendo tutti i contorni della marcia trionfale verso il ritorno in serie A. Miglior difesa, miglior attacco, appena una sconfitta in 17 giornate, è davvero difficile trovare dei difetti alla formazione di Inzaghi. Si presenta al Bentegodi con tutti i favori del pronostico, un eventuale successo contro i clivensi varrebbe doppio perché significherebbe ridimensionare gli obiettivi di una diretta concorrente. I sanniti dovrebbero schierarsi con l’undici tipo, con il tandem Sau-Kragl a supporto dell’unica punta Coda e il grande ex Hetemaj a dirigere la mediana insieme a Viola e Schiattarella.