Serie B, Chievo-Cittadella: derby veneto per i playoff

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

La Serie BKT 2019/20 torna questa sera ad appassionare tifosi e addetti ai lavori, con le partite valide per la 36^ giornata. Tra le sfide decisamente da seguire figura Chievo-Cittadella, confronto tra due squadre venete che lottano entrambe per l'obiettivo playoff. Sia i gialloblù che i granata non stanno passando un momento felice, avendo raccolto rispettivamente 5 e 3 punti nelle ultime 5 partite. Per evitare di perdere il treno dei playoff, sarà importante per entrambe conquistare i tre punti. Fischio d'inizio alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Valerio Marini di Roma 1.

COME ARRIVA IL CHIEVO - La formazione gialloblù sta attraversando il momento più delicato della stagione. Nelle ultime quattro sfide contro Entella, Trapani, Cremonese e Juve Stabia, che avrebbero potuto rimettere i veneti in corsa per la promozione diretta, sono arrivati solo 2 punti. Il Chievo è uscito dalla zona playoff e vanta solo 5 punti sull'ultima posizione valida per i playout. Per uscire dalla crisi serviranno attenzione e concentrazione per tutti i 90 minuti, come ha predicato Alfredo Aglietti in conferenza stampa. Il tecnico clivense recupera Cotali e Obi, ma deve fare a meno di Giaccherini (per infortunio) e di Garritano (Per squalifica). Il modulo scelto sarà il consueto 4-3-3, con Semper in porta mentre Dickmann, Leverbe, Rigione e Renzetti a comporre la linea difensiva. A centrocampo Obi e Di Noia duellano per un posto nel trio completato da Esposito e Segre, a supporto del ridente offensivo formato da Ceter, Djordjevic e Vignato.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Scrollarsi di dosso la paura di conquistare qualcosa di importante. Questo è l'obiettivo del Cittadella di Roberto Venturato, che ha sottolineato come la sua squadra si sia bloccata sul più bello quando aveva la possibilità di giocarsi la Serie A. Un obiettivo ancora raggiungibile attraverso i playoff, a patto di mostrare il coraggio e la determinazione che hanno fatto dei granata una delle migliori squadre del campionato. In vista della sfida contro il Chievo, il mister del Cittadella perde Pavan per infortunio e Proia per squalifica. Due assenze a cui supplisce presentando a Verona un 4-3-1-2 con Mora, Perticone, Adorni e Benedetti a proteggere Paleari, Vita, Iori e Branca in mediana e D'Urso alle spalle della coppia Diaw-Luppi.