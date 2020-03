Serie B, Chievo-Cosenza: Aglietti per i playoff, Pillon per la salvezza

Si conclude questa sera la 28^ giornata della Serie BKT 2019/20. In programma Chievo-Cosenza: due squadre che arrivano alla sfida in momenti simili, ma con obiettivi diversi. Entrambe le compagini, infatti, hanno conquistato un punto nelle ultime due partite: rendimento che rischia mettere in salita le rispettive aspirazioni. Il Chievo - recentemente passato ad Alfredo Aglietti - vuole innanzitutto agguantare la zona playoff e, fino a quando la matematica lo permetterà, sognare la promozione diretta. Il Cosenza, ancorato al penultimo posto, cerca disperatamente punti in chiave salvezza. Fischio d'inizio alle ore 21.00, allo stadio Bentegodi di Verona. Dirige la gara il Sig. Niccolò Baroni di Firenze.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Voglia di crescere e di far punti: emergono questi obiettivi dalla conferenza stampa di Aglietti, alla prima uscita casalinga sulla panchina del Chievo. Il tecnico, pur non disdegnando il 4-3-1-2 come soluzione tattica, intende proseguire con il 4-3-3 con la speranza che la squadra migliori sul piano del cinismo e della tenuta nel corso dei 90 minuti. Per la sfida con il Cosenza mancheranno Garritano e Ceter (entrambi infortunati), mentre Cotali è tra i convocati nonostante un attacco febbrile che lo ha colpito in settimana. Molto probabilmente lo schieramento iniziale sarà lo stesso visto contro l'Ascoli, con Semper in porta e la linea difensiva composta da Dickmann, Leverbe, Cesar e Renzetti. Mediana formata da Obi al centro e dalla coppia di interni Segre-Esposito, con Di Noia pronto ad entrare a gara in corso. In avanti Djordjevic è insidiato da Meggiorini, mentre Vignato e Giaccherini dovranno garantire qualità e incisività sulle corsie esterne.

COME ARRIVA IL COSENZA - Conquistare il risultato con determinazione e cattiveria agonistica, senza badare troppo allo schieramento tattico degli avversari. Pillon torna con questi propositi a Verona, città alla quale è legato avendo allenato il Chievo nella stagione 2005/06 (conclusa con un brillante 7^ posto, poi divenuto 4^ per le vicende di Calciopoli). Due assenze importanti per i calabresi, ovvero Bruccini e D'Orazio. Mancanze che tuttavia non dovrebbero modificare il 3-5-2 utilizzato dal mister nelle ultime settimane. Davanti a Perina, linea difensiva a tre con Capela, Legittimo e Schiavi. Baez giocherà sulla fascia destra, mentre Lazaar dovrebbe sostituire D'Orazio sulla corsia opposta. Centrocampo completato da Sciaudone, Broh e Prezioso. In avanti, spazio alla coppia formata da Carretta e Machach.