Successo di misura per il ChievoVerona contro la Cremonese nella sfida valida per il 15° turno di serie B: decide la rete di Di Noia arrivata all'inizio del secondo tempo. Con questo successo il Chievo si porta momentaneamente al terzo posto con 24 punti alle spalle del Cittadella. La Cremonese resta pericolosamente in zona retrocessione.

Chievo-Cremonese 1-0 (48' Di Noia)