Serie B, Chievo-Empoli: sfida dal sapore promozione

Sfida dal sapore di Serie A quella che andrà in scena stasera allo stadio Marcantonio Bentegodi e che vedrà opposte Chievo ed Empoli, due delle tre squadre retrocesse l'anno passato dalla massima serie per giocarsi le chance di risalita immediata nella massima serie. Un match, quello tra i clivensi e i toscani, che mette di fronte due formazioni con ambizioni di promozione mai nascoste, ma dallo stato di forma opposto: i padroni di casa, infatti, hanno steccato all'esordio perdendo al Curi di Perugia per 2-1 dopo essere andati in vantaggio mentre gli uomini di Cristian Bucchi, pur faticando troppo, hanno vinto contro la Juve Stabia grazie a un rigore segnato da La Gumina. Una sfida, quella tra Chievo ed Empoli, dall'esito incerto e che, negli ultimi 5 precedenti, non ha mai visto prevalere i toscani con ben 4 pareggi e una vittoria da parte clivense, il roboante 4-0 del 2017 firmato Inglese, Pellissier, Birsa e Cesar.

COME ARRIVA IL CHIEVO - “Mi aspetto una squadra vogliosa di riprendersi sul campo quello che non abbiamo raccolto a Perugia, dovevamo uscire dal Curi con un altro risultato” sono state le parole del tecnico Marcolini che testimoniamo perfettamente lo stato d'animo della truppa gialloblu. Il passo falso di Perugia ha lasciato il segno e adesso il Chievo deve già recuperare pur con qualche problema di troppo rappresentato dall'assenza di Mariusz Stepinski, distratto dal calcio mercato e in rotta di collisione con la società mentre arriva la prima convocazione per Sauli Vaisanen, difensore che nell'ultima stagione ha giocato con il Crotone e già pronto per esordire davanti ai suoi nuovi tifosi.

COME ARRIVA L'EMPOLI – Continuare sulla strada intrapresa e battere una diretta concorrente per la risalita in Seria A: è questo l'obiettivo dell'Empoli, reduce dai primi tre punti nonostante carichi di lavoro pesanti che non permettono alla squadra toscana di essere brillante. Nonostante questo, però, la truppa di Bucchi non vuole assolutamente fermarsi strappando punti anche su un campo ostico come quello del Bentegodi. Un'impresa che potrebbe essere semplificata dal rientro del portiere Perucchini, al posto di Meli, e del terzino Antonelli mentre sarà assente il centrocampista Ricci. Trovano spazio fra i convocati, inoltre, anche Provedel e Veseli, al centro di numerose voci di mercato