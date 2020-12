Serie B, Chievo-Empoli: toscani a Verona per difendere il primato

Fischio d'inizio alle ore 14.00.

Il tour de force in Serie B prosegue a ritmi serrati, con le sfide valide per la 13^ giornata. Un turno che ha tra i suoi match di cartello Chievo-Empoli. Si tratta di due squadre abituate a frequentare la Serie A egli ultimi anni e che, nella scorsa stagione, si sono affrontate nel primo turno die playoff. Una sfida importante dunque per la lotta al vertice, con l’Empoli in testa e il Chievo attaccato alla zona playoff. Appuntamento alle ore 14.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Livio Marinelli di Tivoli.

COME ARRIVA IL CHIEVO – La formazione di Aglietti arriva allo scontro diretto con l’Empoli forte di due risultati utili consecutivi, rappresentati dal netto 3-0 casalingo ai danni della Reggina e dallo 0-0 sul campo della Spal. 4 punti che hanno ridato al Chievo autostima e solidità difensiva, dopo i due k.o. consecutivi contro Lecce e Frosinone. La lotta playoff però non aspetta nessuno e i veneti, per rimanere attaccati al treno, devono cercare il colpaccio contro i quotati avversari toscani. A livello di assenze out solo Canotto, infortunatosi contro la Spal. L’ex Juve Stabia dovrebbe essere sostituito da Ciciretti, in una formazione che potrebbe presentare altre novità (come il rientro di Fabbro dal primo minuto, al posto di uno tra Djordjevic e Margiotta).

COME ARRIVA L’EMPOLI – Voglia di continuare a vincere e a convincere, al di là della stanchezza per gli impegni ravvicinati e delle eventuali assenze. Traspare questo dalla conferenza stampa di Dionisi, tecnico di un’Empoli reduce da due vittorie consecutive e attualmente in testa alla classifica. La compagine toscana pare aver superato gli alti e bassi delle ultime settimane, risalendo la classifica fino a scalzare la Salernitana dal gradino più alto del podio. Un traguardo importante ma temporaneo, da certificare con ulteriori risultati positivi già a partire dalla sfida con il Chievo (più forte della scorsa stagione, a detta del tecnico empolese). Non sono previsti grossi cambiamenti di formazione rispetto all’undici che ha battuto 1-0 la Cremonese. Il ballottaggio più importante riguarda l’attacco, con La Mantia che potrebbe prendere il posto di Matos.