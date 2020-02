Serie B, Chievo-Livorno: tra sogno promozione e baratro della C

Chievo e Livorno saranno impegnate questo pomeriggio allo stadio "Bentegodi" di Verona, nella sfida valida per la 26^ giornata della Serie BKT 2019/20. A causa del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, il Presidente della Lega Nazionale Professionisti B ha dato disposizione di disputare questo match a porte chiuse. I gialloblù arrivano a questa sfida da due vittorie consecutive, ottenute contro Salernitana e Pordenone (in entrambi i casi senza subire gol). Grazie a questi due exploit, la formazione di Marcolini si trova attualmente al settimo posto a quota 37 punti. Decisamente più critica la situazione del Livorno, ancorato all'ultimo posto e a secco di vittorie dal 2 novembre (2-1 casalingo contro la Juve Stabia). Un andamento che tiene gli amaranto lontanissimi dalla zona play out, visti i 12 punti che li dividono dalla Cremonese. La gara sarà diretta dal Sig. Amabile di Vicenza, calcio d'inizio alle ore 18.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Tante soluzioni possibili per il tecnico Michele Marcolini, in vista della sfida contro il Livorno. Tornano a disposizione Cesar e Esposito, entrambi reduci da un turno di squalifica. Gli unici assenti per la sfida contro gli amaranto sono Di Noia, Ongenda e Ceter: tutti e tre per infortunio. Contro la compagine toscana, il tecnico clivense proporrà il consueto 4-3-1-2. In porta ci sarà Semper, sulla corsia di destra è ballottaggio tra Frey e Dickmann (con il francese preferito all'ex Novara nelle ultime due gare), Cesar dovrebbe tornare ad agire a fianco di Leverbe al centro della difesa e Renzetti continua ad occupare la fascia sinistra. Le chiavi del centrocampo sono affidate ad Obi, supportato da Segre e Garritano. Giaccherini agirà tra le linee, alle spalle della coppia Djordjevic-Meggiorini. In conferenza Marcolini ha espresso chiaramente i suoi propositi in vista del match: "Guai sottovalutare il Livorno, che nel primo tempo della gara d'andata ci aveva messo molto in difficoltà. Nelle ultime sette partite abbiamo preso solo tre gol: ora concentriamoci sul concretizzare meglio il nostro gioco".

COME ARRIVA IL LIVORNO - Diverse assenze per mister Roberto Breda, tornato ad allenare il Livorno dopo la parentesi di Paolo Tramezzani. Il tecnico dovrà fare a meno di Braken, Brignola e Silvestre (per infortunio) e di Rocca e Agazzi (per squalifica). Contro il Chievo in campo un 3-4-3 zeppo di novità, rispetto allo schieramento visto contro la Salernitana. In porta Plizzari scalpita per tornare titolare dopo un turno in cui è stato sostituito da Zima. In difesa Di Gennaro sostituirà Silvestre, completando il trio composto da Boben e Bogdan. A centrocampo Delprato e Porcino fungeranno da esterni, mentre la zona centrale sarà presidiata da Luci e Awua. In avanti spazio a Marras e Marsura sulle fasce, con Ferrari nel ruolo di punta centrale. La sfida del "Bentegodi" non sarà l'ultima spiaggia per il Livorno, come ha assicurato il tecnico Breda in conferenza stampa: "L'encefalogramma non è ancora piatto. Non è facile ripartire dopo tante bastonate, ma il sangue e la voglia di lottare ci sono ancora".