Serie B, Chievo-Pescara: sfida ad alta tensione, tra sogno playoff e speranze di salvezza

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

La Serie BKT 2019/20 chiude i battenti questa sera – almeno per quanto riguarda la regular season – con la 38^ giornata. Ancora tanti verdetti da emettere, con quattro posti vacanti per quanto riguarda i playoff e con la parte bassa della classifica – tra playout e retrocessione diretta – ancora tutta da decidere (esclusa l’ultima posizione, occupata da tempo dal Livorno). Una partita dal valore inestimabile in chiave classifica è Chievo-Pescara, con i veneti tornati in zona playoff dopo gli ultimi risultati positivi e gli abruzzesi in piena corsa per la salvezza. Fischio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Juan Luca Sacchi di Macerata.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Fare l’ultimo sforzo per centrare i playoff, risultando poi la mina vagante nella fase decisiva della stagione. Il Chievo arriva all’ultima sfida della regular season con questo intento e con grande entusiasmo, per via delle recenti vittorie contro Cittadella e Benevento. Un andamento che tuttavia non basta per avere la certezza dei playoff, visto che solo con una vittoria ai danni del Pescara i veronesi non dovrebbero preoccuparsi dei risultati delle contendenti per gli spareggi promozione. Per il match contro gli abruzzesi, Aglietti non ha in mente troppe novità rispetto al precedente incontro. In mediana Esposito e Obi duellano per il ruolo di regista, in un terzetto completato da Segre e Garritano. In avanti recupera Vignato, che con tutta probabilità verrà schierato dal primo minuto vista l’importanza della gara.

COME ARRIVA IL PESCARA – Serve una prova superlativa in cui conteranno testa, tattica e strategia. Andrea Sottil non usa mezzi termini per descrivere la sfida contro il Chievo, che può regalare al suo Pescara la salvezza senza passare dalle mille incognite dei playout. Gli abruzzesi hanno gli stessi punti del Perugia, ma sono in svantaggio negli scontri diretti: una situazione che impone la vittoria come unico risultato da prendere in considerazione. Per il match contro i gialloblù rientra Galano, bomber della squadra con 13 gol. Sottil potrebbe impiegarlo da ala destra nel 4-3-3, con diversi dubbi in ogni reparto del campo. Pucciarelli è alle prese con un fastidio muscolare e dovrebbe partire dalla panchina, mentre è più probabile l’impiego fin dall’inizio in mediana di Memushaj. Certamente out, invece, Balzano a causa di uno stiramento.