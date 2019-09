Serie B, Chievo-Pordenone: gialloblu alla ricerca della vittoria casalinga

© foto di Alberto Forestieri

Sfida indedita per la Serie B quella tra Chievo e Pordenone, che vantano precedenti solamente in C2, risalenti agli anni '80. Retrocessa contro neopromossa, ma squadre separate in classifica da un solo punto, con i Ramarri in vantaggio e reduci da un buon pareggio con il Benevento, altra seria candidata alla promozione. Al Bentegodi la vittoria della squadra di casa manca da diversi mesi, mentre il Pordenone in questa stagione non ha ancora raccolto punti lontano dalle mura amiche.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Un inizio meno brillante delle aspettative non preoccupa oltremodo il tecnico Marcolini, che sa di dover gestire le forze in un campionato lungo e ricco di insidie. La gara infrasettimanale di Salerno, terminata 1-1, non ha mancato di intensità, ed ha lasciato il Chievo privo di Pina Nunes squalificato. La formazione che scenderà in campo contro il Pordenone non dovrebbe però riservare grosse sorprese: 4-3-1-2 con Semper tra i pali, ed una difesa capitanata da Cesar. A centrocampo dovrebbe toccare ad Esposito partire dal primo minuto accanto a Segre e Obi, mentre in attacco Vignato agirà alle spalle di Meggiorini e Djordjevic.

COME ARRIVA IL PORDENONE - Nella conferenza stampa pre partita Attilio Tesser non ha nascosto la necessità di operare alcuni cambi rispetto al pareggio contro il Benevento, per sfruttare chi ha più energie a disposizione. Modulo speculare a quello dei clivensi, i neroverdi dovrebbero presentarsi con una difesa a quattro con Almici e De Agostini sulle corsie esterne, accanto a Barison e Camporese. In mediana mancherà Pobega, non ancora recuperato dall'affaticamento riportato durante la gara di martedì: al suo posto spazio a Gavazzi, con Burrai centrale e Chiaretti ad agire sulla trequarti. Possibile l'avvicendamento tra Ciurria e Strizzolo in attacco, da affiancare a Monachello.