Serie B, Chievo-Reggina: conferme per Aglietti e Toscano, assenti Giaccherini e Menez

vedi letture

La Serie B torna in campo, lo fa domani con il secondo anticipo del Bentegodi in vista anche del turno infrasettimanale. E' sfida tra Chievo e Reggina, una delusa dell'ultima stagione e una neopromossa con tante ambizioni e qualche passo falso. Una sfida che manca nell'impianto veneto dal 2008, allora retrocesse la Reggina e uscì sconfitta alla prima di campionato contro i clivensi nonostante il vantaggio di Corradi ed il gol decisivo dell'attuale tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano. Adesso è tutt'altra storia, il Chievo era partito benissimo in questa stagione ma sta accusando qualche difficoltà con un solo punto nelle ultime tre gare ma rimane agganciato al treno playoff. Il tecnico Aglietti e i suoi proveranno a riscattare la rocambolesca sconfitta con il Frosinone dopo il vantaggio di due reti della prima frazione. Di contro una Reggina sicuramente galvanizzata dal ritorno al successo nel match del Granillo contro il Brescia incerottato, buone notizie con il ritorno al gol di German Denis. Un successo per allontanare il periodo negativo ma la zona playout rimane ad un punto di distanza. Sarà una partita probabilmente aperta ad ogni risultato.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Lavora sulle conferme Alfredo Aglietti che perde qualche elemento importante come Giaccherini ma come detto conferma il consueto 4-4-2. Davanti ancora Francesco Margiotta, l'attaccante ha realizzato anche il primo gol della sua stagione contro il Frosinone e farà coppia con l'ex Lazio Djordjevic. Sulle ali non si prescinde da Canotto e Garritano, anche l'ex Juve Stabia ha trovato il primo sigillo stagionale contro i ciociari. In mezzo al campo Viviani e Palmiero vista anche l'assenza di Obi. In difesa invece un ballottaggio, Cotali leggermente favorito a sinistra su Renzetti.

COME ARRIVA LA REGGINA - Se lavora alle conferme Aglietti, non è da meno Mimmo Toscano. Il 3-5-1-1 più coperto ha portato al successo gli amaranto con Bellomo dietro Denis, ancora panchina sia per Rivas che per Lafferty mentre rimane indisponibile Menez come del resto anche Charpentier. Poche novità in mezzo al campo, conferma meritata per capitan De Rose affiancato da Crisetig e Nicolò Bianchi. Torna Folorunsho ma partirà dalla panchina, a destra invece ci sarà Rolando. Dubbio in difesa, Loiacono infatti dovrebbe prendere il posto del greco Stavropoulos con Cionek e Del Prato.