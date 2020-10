Serie B, Chievo-Salernitana: Palmiero osservato speciale, che ricordi per Lombardi

Seconda giornata di campionato e sfida già molto interessante al Bentegodi tra Chievoverona e Salernitana. In uno stadio popolato da mille spettatori in virtù della scelta della società veneta di ospitare gratuitamente gli abbonati della scorsa stagione, gialloblu e granata proveranno a scalare immediatamente posizioni in classifica anche per lanciare un messaggio alla concorrenza e a due piazze desiderose di riassaporare il grande calcio. Sarà una sfida aperta ad ogni tipo di risultato, con Aglietti che sfida Castori due mesi dopo il pareggio interno col Trapani che, a luglio, sembrava aver compromesso la qualificazione playoff.

COME ARRIVA IL CHIEVO

Sfida speciale per mister Aglietti: prima della firma di Castori era il principale indiziato per la panchina della Salernitana. Quanto alla formazione, i 120 minuti giocati mercoledì scorso contro il Catanzaro in coppa Italia non dovrebbero influire sulle scelte, piuttosto sulla gestione delle risorse nella ripresa. La formazione, dunque, non si discosterà più di tanto da quella che ha ben figurato a Pescara e che, statistiche alla mano, avrebbe meritato la vittoria. Giaccherini morde il freno e sarà in tribuna, in difesa si riparte dal quartetto Mogos-Leverbe-Rigione-Renzetti che sta fornendo molte garanzie allo staff tecnico. In mediana non si può prescindere dall'esperienza di capitan Obi, pronto a dar vita ad un duello interessante con Di Tacchio. In avanti intoccabile Djordjevic, che ritrova il presidente Claudio Lotito: fu lui a portarlo in Italia facendogli firmare un contratto importante con la Lazio.

COME ARRIVA LA SALERNITANA

4-4-2 per mister Castori che, in queste ore, ha bussato a rinforzi chiedendo almeno un centrocampista e un esterno sinistro.Accantonato per motivi numerici il 3-5-2, la Salernitana ripartirà dalla coppia Tutino-Djuric che ha ben impressionato all'esordio contro la Reggina. Cicerelli torna a sinistra, nel suo ruolo naturale, a destra spazio a Kupisz che darà vita ad una staffetta con Cristiano Lombardi. Lo stadio Bentegodi non evoca bei ricordi al golden boy scuola Lazio che, a febbraio, proprio a Verona subì un gravissimo infortunio che lo costrinse a lasciare il campo sulla sedia a rotelle. Castori gli riserverà uno spezzone, stesso discorso per Cedric Gondo che sembra leggermente indietro nelle gerarchie. Aya-Gyomber dovrebbe essere la coppia di difensori centrali, occhio alla possibilità di dirottare a sinistra Casasola per favorire il rientro di Veseli.