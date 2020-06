Serie B, Chievo-Spezia: punti pesanti in chiave playoff

vedi letture

Fischio d'inizio alle ore 21.00. Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti su TMW!

Oggi torna in campo la Serie BKT 2019/20, mettendo in scena la 30^ giornata. Tante sfide interessanti in questo turno di campionato, tra cui Chievo-Spezia: vero e proprio scontro diretto in chiave playoff. I gialloblù occupano l’ottavo posto con 42 punti mentre, in quarta posizione a quota 47, si trovano gli aquilotti. Una sfida importante per entrambe le squadre, sia per consolidarsi in zona playoff che per continuare ad avere velleità di promozione diretta. Fischio d’inizio alle ore 21.00 allo stadio Bentegodi di Verona, dirige la sfida il Sig. Federico Dionisi di L’Aquila.

COME ARRIVA IL CHIEVO – Traspare ottimismo dalle parole di Alfredo Aglietti, in vista della sfida contro lo Spezia. Sensazioni positive dettate dal lavoro svolto in settimana e della prima prestazione post lockdown, con la quale il Chievo ha fermato sul pareggio il Crotone in casa dei calabresi. I gialloblù devono assolutamente proseguire nel loro discreto andamento, con una vittoria e due pareggi nelle ultime tre gare, per scalare la classifica e quantomeno blindare la zona playoff. Un obiettivo da perseguire fin dalla gara con lo Spezia, che Aglietti affronterà più o meno con lo stesso schieramento di Crotone. In campo il 4-3-3 con Semper tra i pali, Dickmann e Renzetti sulle fasce mentre Leverbe e Rigione a formare la coppia centrale. In mediana confermati Obi e Segre, con Esposito sulla sinistra al posto di Garritano. L’ex Cesena e Cosenza però dovrebbe scalare in avanti, in un tridente completato da Djordjevic e Vignato. Ancora out Cavar e Meggiorini per infortunio, mentre Giaccherini pare che abbia recuperato dopo il problema fisico rimediato contro il Crotone. Aglietti deciderà nelle prossime ore se portarlo in panchina, come importante arma a gara in corso, oppure tenerlo a riposo per la prossima gara.

COME ARRIVA LO SPEZIA – Continuare a volare verso un sogno chiamato Serie A. Gli aquilotti di Vincenzo Italiano sono ripartiti con il piede giusto battendo per 1-0 l’Empoli e, nella sfida di questa sera contro il Chievo, non hanno assolutamente intenzione di fermarsi. Un successo sui gialloblù interromperebbe il digiuno in trasferta – l’ultima vittoria risale all’8 febbraio, per 3-0 a Perugia – e consentirebbe ai liguri di inserirsi con ancora più convinzione nella corsa al secondo posto. Per il match contro i clivensi il tecnico Italiano – ex di turno, avendo giocato nel Chievo dal 2007 al 2009 – potrebbe riproporre esattamente lo stesso schieramento visto contro l’Empoli. Un 4-3-3 in cui Acampora insidia il diffidato Bartolomei per il ruolo di regista, mentre Ragusa – autore del gol da tre punti contro i toscani – potrebbe giocare in avanti al posto di uno tra Mastinu e Gyasi.