Serie B, Chievo-Venezia: derby veneto al Bentegodi

Posticipo domenicale per Chievo e Venezia, con il derby tutto veneto che ci regalerà un confronto alquanto interessante per le dinamiche della classifica del campionato di Serie B. Fortino Bentegodi per i padroni di casa, capitolati soltanto in due occasioni in casa contro Benevento e Juve Stabia, coi gialloblu attualmente settimi a 30 punti ma a sole 5 lunghezze di distanza dal secondo posto in classifica. Va un po' peggio al Venezia, 15esimo in classifica in virtù dei 24 punti finora conquistati. Ultimo turno di campionato che ha visto gli ospiti pareggiare al Penzo col Trapani, 19esimo, mentre il Chievo è reduce dal medesimo risultato - anche in termini di punteggio, 1-1 - al Castellani di Empoli. Fischio d'inizio fissato per domenica 2 febbraio alle ore 15:00, arbitrerà Giacomo Camplone.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Gialloblu che non vantano squalificati, e che sono quindi in grado di poter schierare la formazione tipo con la solita abbondanza a centrocampo. Tandem d'attacco che dovrebbe essere formato ancora da Meggiorini e Djordjevic. Da monitorare Vignato sulla trequarti, a centrocampo possibili conferme per Esposito e Segre.



COME ARRIVA IL VENEZIA - Lagunari galvanizzati dall'arrivo dell'ex promessa dell'Inter Samuele Longo, che potrebbe anche entrare a gara in corso. In attacco Montalto e uno tra Zigoni e Monachello, con Capello o Aramu nel ruolo di rifinitore. Centrocampo tipo confermato, con Molinaro sempre sull'out mancino.