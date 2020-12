Serie B, Chievo-Venezia: torna Giaccherini, lagunari guidati da Forte

vedi letture

Segui il live a partire dalle 20:45

Derby veneto ad altissima intensità questa sera tra Chievo e Venezia, gara che chiuderà un 30 dicembre ricco di emozioni e che sicuramente stravolgerà pronostici e classifica. Più freschi atleticamente dopo lo stop forzato di qualche giorno fa, i clivensi hanno due partite in meno rispetto alla concorrenza e, vincendo, potrebbero mettere nel mirino posizioni interessantissime e che consentirebbero di ambire al grande salto diretto. Gli ospiti, invece, sono in leggero calo: pari con Spal e Cosenza senza segnare, ko interni con Monza e Salernitana che hanno ridimensionato le velleità pur senza cancellare l'ottimo avvio di stagione. Arbitrerà l'incontro il signor Irrati.

COME ARRIVA IL CHIEVO

Fondamentale il recupero di Emanuele Giaccherini, l'elemento più forte della rosa che tanto è mancato nella prima parte del campionato. Presumibilmente partirà dalla panchina per dare il contributo nella ripresa, ricomponendo il quartetto di sostanza, qualità ed esperienza con Obi, Garritano e Palmiero. Davvero tanta roba per la categoria. In difesa scelte praticamente fatte, con Gigliotti e Rigione candidati a vestire ancora una volta la maglia da titolare a conferma della grande fiducia di mister Aglietti nei loro confronti. In avanti non si può prescindere da Djordjevic, con l'assenza di Canotto diventa più complicato ripartire da quel 4-3-3 provato tante volte nelle ultime settimane. E così il ballottaggio è tra Fabbro e Margiotta, sebbene il trainer gialloblu abbia ipotizzato anche di schierare entrambi alle spalle dell'unica punta di ruolo.

COME ARRIVA IL VENEZIA

La partita con la Salernitana ha comportato un dispendio di energie notevole, e così mister Zanetti ruoterà gli uomini a disposizione in tutti i reparti. In difesa, ad esempio, possibile turno di riposo per Svoboda: Modolo è rientrato e ha bisogno di mettere minuti nelle gambe per ritrovare la migliore condizione. A sinistra scalpita Molinaro, in mediana Vacca dovrebbe soffiare il posto a Taugourdeau per confermare quanto di buono fatto vedere per l'intero girone d'andata anche grazie ad un sistema di gioco che esalta le sue caratteristiche. Forte è la certezza nel reparto offensivo, Aramu agirà alle sue spalle pur avendo avuto una leggera flessione in questo mese di dicembre. Stavolta Di Mariano è favorito su Riccardo Bocalon.