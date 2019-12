Serie B, Chievo Verona-Juve Stabia: Garritano squalificato

Live, pagelle e dichiarazioni dei protagonisti dalle 21 su TMW!

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Obiettivi diametralmente opposti, stessi punti in palio per provare ad inseguirli. Il Chievo Verona ospita questa sera la Juve Stabia nell'anticipo della sedicesima giornata del girone d'andata di Serie B. Padroni di casa quarti a quota 24, un punto sotto il Cittadella, ospiti invece costretti a lottare nelle sabbie mobili di classifica e alla ricerca di un risultato positivo che potrebbe spingerli più in là del terzultimo posto attualmente occupato a quota 14, in coabitazione con il Cosenza. Appena tre le reti segnate nelle ultime cinque gare dai clivensi, che si ritroveranno di fronte però la penultima difesa del campionato. Arbitro dell'incontro sarà il signor Antonio Di Martino della sezione di Teramo. Calcio d'inizio alle ore 21.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Due vittorie ed altrettante sconfitte nelle ultime cinque partite per la squadra di Marcolini, che comunque è riuscita a risalire la china dopo un inizio non esaltante. Mister Marcolini costretto a fare a meno dello squalificato Garritano, oltre che agli infortunati Cesar, Giaccherini e Djordjevic. Nel 4-3-1-2 proposto dai veneti sarà Ceter a far coppia con Meggiorini in avanti, con Vignato a supporto. Partita speciale per il giovane Salvatore Esposito, fratello dell'attaccante dell'Inter Sebastiano, nato a Castellammare di Stabia.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Periodo difficile per i campani, costretti a fare a meno di ben cinque calciatori anche domani: si tratta di Allievi, Cissé, Mastalli, Calvano e Tonucci. La buona notizia per mister Caserta è il recupero del centrale Magnus Troest, infortunatosi nel primo tempo del derby con la Salernitana, oltre a Rossi. A centrocampo, rispetto alla partita con l'Ascoli, dovrebbe tornare titolare Addae, con Calò e Mallamo al suo fianco. In avanti dovrebbe essere Melara a completare il tridente con Canotto e Forte.