Serie B, Chievo Verona-Pisa: senza Giak spazio a Vignato

Fischio d'inizio alle 18.

Emanuel Vignato

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Chievo Verona e Pisa si ritrovano di fronte nella quarta giornata di Serie BKT, dodici anni dopo l’unico precedente al Bentegodi, risalente alla stagione 2007/08. Allora la sfida si concluse in parità (2-2), con doppietta di Castillo per i toscani e reti di Italiano ed Obinna per i clivensi che chiusero al primo posto, tornando così in A dopo un solo anno. Come allora anche stavolta il Chievo arriva da una retrocessione mentre il Pisa da una promozione dalla Serie C ottenuta grazie ai playoff. Nerazzurri secondi in classifica con 7 punti, tre in più dei gialloblu, undicesimi a quota 4.

COME ARRIVA IL CHIEVO – La contestata espulsione lampo di Aramu ha spianato la strada verso il primo successo in campionato. Contro il Venezia, decisivi Giaccherini e Djordjevic. Coppia che però non potrà essere riproposta stasera da Marcolini, visto che nel match con i lagunari l’ex nazionale azzurro ha rimediato una lesione del flessore sinistro che lo terrà da lontano dai campi per almeno un mese. Brutta tegola per il tecnico. Non ci saranno nemmeno Ceter e Vaisanen, vittima di un affaticamento muscolare. In attacco, insieme a Djordjevic, dovrebbe essere confermato Meggiorini, con Vignato ad agire sulla trequarti.

COME ARRIVA IL PISA – Due vittorie consecutive, dopo il pari all’esordio col Benevento. Difficile pensare a un avvio migliore per la squadra di D’Angelo (al rientro in panchina dopo la squalifica scontata) potenziale mina vagante del torneo. Chievo prima, Empoli poi. Nel giro di pochi giorni un doppio test probante per Gucher e compagni contro due formazioni scese dalla massima serie. Liotti e Moscardelli restano gli unici indisponibili mentre al centro della difesa torna dopo un turno di stop Benedetti. Solito dubbio sul modulo di partenza: 3-5-2 o 4-3-1-2? Possibile qualche cambiamento, considerando gli impegni ravvicinati.