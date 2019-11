Serie B, Chievo-Virtus Entella: vietato sbagliare al "Bentegodi"

© foto di Tommaso Sabino/TuttoLegaPro.com

Posticipo della tredicesima giornata di Serie B al "Bentegodi" tra Chievo e Virtus Entella che vogliono interrompere un digiuno dalla vittoria che dura, per entrambe, dal 29 ottobre scorso: i veneti sono incappati in un pareggio a reti inviolate con lo Spezia e in una battuta d'arresto in casa del Frosinone e cercano i tre punti per agganciare la coppia Cittadella-Crotone sul terzo gradino del podio; i liguri, invece, arrivano da una sconfitta sul campo della Salernitana e da un pari interno per 1-1 contro la neopromossa Pordenone e vanno a caccia di un successo esterno che manca dal 31 agosto quando, alla seconda giornata, gli uomini di Boscaglia vinsero allo "Zini" con la Cremonese. Il match, che avrà inizio alle ore 21 (diretta testuale su TUTTOmercatoWEB), sarà diretto dal sig. Minelli della sezione di Varese.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Nella lista dei convocati di Michele Marcolini non figurano Djordjevic, che si è ripreso dall'ultimo infortunio ma non è ancora al top della condizione, e Giaccherini. I clivensi dovrebbero essere disposti sul terreno di gioco col 4-3-1-2: Semper in porta, Brivio e Dickmann terzini con Cesar e Vaisanen coppia centrale, Esposito faro del centrocampo supportato ai lati da Segre e Vignato, Pucciarelli leggermente arretrato rispetto a Rodriguez e Meggiorini, grande assente nell'ultimo impegno col Frosinone e miglior marcatore stagionale con quattro centri (al pari di Djordjevic).

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Roberto Boscaglia è consapevole dell'incredibile importanza di questa partita, che in caso di risultato positivo potrebbe rilanciare i liguri verso la zona alta della classifica. In questo "Monday Night" bisogna invertire, in casa biancoceleste, l'unico precedente col Chievo che risale alla Coppa Italia della stagione 2016/17 (3-0 per i veneti): per provare a raggiungere questo obiettivo, saranno reimpiegati gran parte dei protagonisti dell'ultima sfida giocata prima della pausa con il Pordenone. Si ripartirà dal 4-3-1-2, stesso modulo utilizzato dal Chievo: Contini tra i pali, Coppolaro e Sala a dar forza sulle corsie con Pellizzer-Bonini difensori centrali, Eramo-Paolucci-Adorjan i tre di centrocampo e Schenetti trequartista dietro alla coppia Mancosu-De Luca.