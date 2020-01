Serie B, ChievoVerona-Perugia: torna Cosmi, si accende la corsa playoff

© foto di Federico Gaetano

Una sfida importantissima. Chievo e Perugia si sfidano nel match delle ore 18.00 per potersi rilanciare in zona playoff e dare una svolta decisiva al proprio campionato. Da una parte i clivensi, che devono tornare al successo dopo due pareggi e due sconfitte, ormai non c'è più tempo da perdere nella zona centrale della classifica. Gli umbri sono costretti a cambiare rotta: l'andamento è lo stesso dei gialloblù, c'è un solo punto di distanza tra le due squadre. Inutile ripetere cose banali, nel match del Bentegodi il pareggio non servirà a nessuna delle due squadre.

COME ARRIVA IL CHIEVO - Mister Marcolini recupera diverse pedine importanti, ma c'è il dubbio tra Semper e Nardi per la porta, con il secondo in leggero vantaggio. Dickmann e Vaisanen assenti per la squalifica, la difesa a quattro dovrebbe essere composta da Frey, Rigione, Cesar e Cotali. In cabina di regia spazio a Segre, Giaccherini ed Esposito (favorito al momento su Garritano), ma attenzione anche ad Obi: il nigeriano potrebbe strappare una maglia da titolare davanti la difesa. Vignato si posizionerà tra le linee a supporto di Djordjevic e Meggiorini.

COME ARRIVA IL PERUGIA - Sarà un esordio dal sapore anni '90 per mister Cosmi, che torna sulla panchina umbra dopo l'esperienza di ormai vent'anni fa. La squadra compagine biancorossa arriva senza la coppia centrale Gyomber-Rosi, ma soprattutto senza il capocannoniere del campionato Iemmello (15 reti all'attivo). Probabile l'utilizzo del 3-5-2 con Sgarbi, Carraro e Falasco davanti a Vicario. A centrocampo agiranno Falzerano, Konate e Dragomir, con Mazzocchi e Nzita sulle corsie esterne. In attacco spazio a Falcinelli e Capone.