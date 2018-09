Serie B, Citro risponde a Diamanti: 1-1 tra Venezia e Livorno

“Marotta lascia il CdA della Juve? È una cosa inaspettata, davvero. Ha dimostrato di essere una persona molto competente in ambito sportivo e amministrativo. Sono sbalordito”. Cosi a TuttoMercatoWeb l’avvocato Claudio Pasqualin a proposito dell’annuncio di Giuseppe Marotta, che il...

Ballardini: "Veloso? Si allena qui ma non abbiamo fatto ragionamenti"

Kolarov alla Selmosson: in gol nel derby di Roma con entrambe le maglie

Sassuolo, De Zerbi: "Bello sfidare il Milan. Duncan ancora out"

Napoli in dieci uomini: espulso Rui, scintille Bonucci-Allan

Inter-Cagliari, le formazioni ufficiali: Icardi out, dal 1' Lautaro e Dalbert

Cagliari, Barella: "I rumours su di me? Non ci penso. Daremo il massimo"

TOP NEWS Ore 20 - Sette su sette per la Juve. Icardi out contro il Cagliari

Terremoto in casa Juve, Marotta si dimette: "Non sarò più AD"

Napoli, Ancelotti: "I cori su di me? Ci sono abituato".

Serie A, la classifica aggiornata: Juventus in fuga, +6 sul Napoli

Si è concluso il match di Serie B tra Venezia e Livorno. 1-1 il risultato finale: ospiti in vantaggio nel primo tempo con Diamanti, mentre nella ripresa è arrivato il pareggio firmato da Citro.

Invio richiesta in corso...

Utilizzo dei Cookie

PROSEGUO

Utilizziamo cookie, anche di terze parti, per migliorare l'esperienza di navigazione e per inviarti messaggi promozionali personalizzati.Proseguendo con la navigazione acconsenti al loro uso in conformità alla nostra Cookie Policy