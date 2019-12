Serie B, Cittadella avanti 3-1. Bene l'Ascoli: tutti i risultati all'intervallo

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Cittadella vola in casa sulla Salernitana: 3-1 dei veneti all'intervallo: dopo il vantaggio iniziale degli ospiti con Djuric, decidono per ora la doppietta di Diaw e il gol di Benedetti. Al 45' bene l'Ascoli a Venezia (a segno Brosco), avanti anche Pescara e Spezia, rispettivamente su Venezia e Livorno (entrambe per 1-0, gol di Galano e Ragusa). Di seguito tutti i risultati della 15^ giornata, mentre le squadre in campo quest'oggi tornano negli spogliatoi per l'intervallo.

Benevento-Trapani 5-0 giocata ieri

Cittadella-Salernitana 3-1

Empoli-Ascoli 0-1

Pescara-Venezia 1-0

Spezia-Livorno 1-0

Chievo-Cremonese in programma alle 18

Juve Stabia-Frosinone domani alle 15

Pisa-Virtus Entella domani alle 15

Pordenone-Crotone domani alle 21

Perugia-Cosenza lunedì alle 21