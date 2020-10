Serie B, Cittadella-Brescia: assenze pesanti per le Rondinelle

Partita interessante questa sera tra Cittadella e Brescia, due squadre accreditate per il salto di categoria. I granata del Nord, dopo aver espugnato Cremona, sognano lo sgambetto ad un'altra lombarda, ma mister Del Neri è a caccia del suo primo successo da allenatore biancazzurro e spera che le voci di mercato non distraggano i calciatori più interessanti. In un Tombolato per pochissimi intimi assisteremo sicuramente a una partita interessante, "da tripla" come direbbero gli amanti delle scommesse.

COME ARRIVA IL CITTADELLA

L'addio di Paleari costringe il mister a cambiare definitivamente le gerarchie tra i pali: tocca a Maniero, giocatore che a Cremona ha disputato una buona partita. Orientativamente il tecnico Venturato non dovrebbe modificare più di tanto uomini e schemi rispetto al blitz della scorsa settimana, sebbene Romano Perticone abbia completamente recuperato e si candidi per vestire una maglia da titolare. Intoccabile Adorni, a centrocampo consueto ballottaggio tra capitan Iori e Branca, con quest'ultimo leggermente favorito. In avanti non si può prescindere da Ogunseye, elemento per caratteristiche perfetto per la sostituzione del partente Diaw. Anche Proia, apparso in buona forma in settimana, dovrebbe iniziare dalla panchina e dare un contributo da subentrante.

COME ARRIVA IL BRESCIA

Le voci di mercato stanno condizionando il lavoro di Del Neri. Non saranno a disposizione l'attaccante Torregrossa e il difensore Sabelli: entrambi potrebbero andar via in queste ultimissime ore, si parla di un sondaggio del Genoa e di altri club di categoria superiore come il Crotone. Squadra imbottita di giovani e di stranieri che si devono adattare rapidamente al campionato italiano, il mister potrebbe dunque concedere spazio alla vecchia guardia. Certi di una maglia i vari Cistana, Martella e Dessena, oltre naturalmente al bomber Alfredo Donnarumma che, a questo punto, potrebbe restare al netto delle dichiarazioni estive dell'agente che parlava di un addio praticamente certo. A disposizione anche Antonino Ragusa, ultimo colpo del mercato ad opera del presidente Cellino. Dovrebbe partire dalla panchina, per lui prevista una mezz'ora nella ripresa.