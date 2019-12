Serie B, Cittadella-Chievo: a caccia di riscatto

© foto di Daniele Liggi/TuttoCagliari.net

Una bella sfida quella che opporrà Cittadella e Chievo in una gara valevole per la 17/a giornata di Serie B. Il turno pre natalizio vede di fronte le due compagini venete in piena zona playoff. Il Chievo Verona deve riscattare la sconfitta subita nel turno precedente contro la Juve Stabia (2-3), anche il Cittadella, però, non vive un bel momento ed è reduce dalla sconfitta esterna per mano dell'Ascoli. Due i precedenti in Serie B tra le due squadre, entrambi risalenti alla stagione 2000-2001, finiti, in entrambi i casi con un pareggio: al Tombolato pareggio per 0-0. Calcio d'inizio alle ore 15:00. L'arbitro è Illuzzi della sezione di Molfetta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - 25 punti per la squadra di Venturato a pari merito con la Virtus Entella. Nelle ultime quattro uscite, però, solo una vittoria. In casa, però, il Cittadella è formazione ostica e molto temibile: imbattuta nelle ultime quattro gare interne (due vittorie e due pareggi). Venturato pensa a Luppi a fianco di Diaw (ballottaggio con Rosafio). In mezzo, con Iori, ci saranno Vita e Branca.

COME ARRIVA IL CHIEVO - 24 punti per i clivensi con sei vittorie, sei pareggi e quattro sconfitte. Problemi di formazione per Marcolini che ritrova, però, Garritano dopo lo stop. Probabile Esposito come playmaker, mentre sono out Obi, Ceter, Giacchierini e Djordjevic. In attacco spazio alla coppia Meggiorini-Rodriguez. Vincere contro il Cittadella vorrebbe dire restare aggrappati alla zona promozione e arrivare con il piede giusto al big match casalingo di settimana prossima contro il Benevento.