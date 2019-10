Serie B, Cittadella-Cosenza: Braglia verso il 4-3-3, incertezza per Diaw

© foto di Alberto Forestieri

L'anticipo dell'ottava giornata di Serie B presenta subito una sfida interessante: il Cosenza, ancora in cerca della prima vittoria in campionato, è ospite di un Cittadella reduce da un filotto di 3 vittorie consecutive. Con il prestigioso successo sulla Cremonese, costato la panchina a Rastelli, i veneti hanno riguadagnato un posto in zona play-off, confermandosi in crescita dopo un avvio di campionato piuttosto incerto. Dall'altra parte c'è un Cosenza che ha affrontato un calendario tutt'altro che semplice, ottenendo appena 4 punti, ma mostrando sprazzi di bel gioco anche contro avversarie più quotate. Calcio d'inizio alle 21 sul terreno del Tombolato, preceduto dalla consegna del Premio Apport per il Miglior Portiere della Serie B 2018-'19 ad Alberto Paleari.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Sono diversi gli indisponibili per Roberto Venturato, da Vrioni, infortunatosi con la Cremonese, a Gargiulo e De Marchi, operato la scorsa settimana al ginocchio. Frare dovrebbe invece tornare regolarmente a disposizione, così come Diaw che in settimana ha accusato qualche fastidio ma che sarà con tutta probabilità incluso nella lista dei convocati. Il classico 4-3-1-2 dovrebbe quindi contare sul quartetto difensivo formato da Ghiringhelli, Adorni, Perticone e Benedetti. Il centrocampo, guidato da Iori, agirà a supporto del trequartista Luppi. In attacco Celar e Diaw, con Panico pronto a subentrare in caso di forfait del bomber friulano.

COME ARRIVA IL COSENZA - La sosta per le nazionali ha consentito a mister Braglia di lavorare con continuità sull'impianto di gioco delineato ad inizio stagione, quel 4-3-3 che ha dovuto subire modifiche nelle prime giornate per adattarsi alla disponibilità dei giocatori. Contro i granata dovrebbe quindi scendere in campo una linea difensiva composta da Monaco e Idda centrali, con Legittimo a sinistra e uno tra Corsi e Bittante sull'out di destra. A centrocampo si va verso la conferma di Bruccini, Kanoute e Sciaudone, mentre in avanti Litteri è in vantaggio su Carretta, e dovrebbe essere affiancato da Rivière e Baez.