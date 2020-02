Serie B, Cittadella-Empoli: Marino col dubbio La Mantia

Andrea La Mantia

© foto di Stefano Di Bella

Nella ventitreesima giornata di Serie B il Cittadella riceve la visita dell’Empoli. Quello di oggi sarà l’undicesimo confronto ufficiale in terra veneta tra le due squadre. Bilancio in perfetta parità nei dieci precedenti: tre successi dei padroni di casa, quattro pareggi e tre blitz della formazione toscana che non si impone al Tombolato dalla stagione 2010/11 (3-2). Nella gara di andata vittoria di misura degli azzurri, grazie ad un calcio di rigore trasformato da La Gumina (ceduto alla Sampdoria nel mercato invernale) in avvio di primo tempo.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Quattro punti nelle ultime tre partite di campionato per gli uomini di Venturato, reduci dalla netta affermazione (0-3) sul campo del Trapani che ha permesso di agganciare il quinto posto, in coabitazione con Salernitana e Perugia. Il tecnico granata dovrà fare a meno dello squalificato Branca e dell’infortunato Camigliano. Un solo ballottaggio in difesa, tra Frare e Perticone. Sulla trequarti dovrebbe rientrare D’Urso, in vantaggio su Luppi per agire a ridosso di Diaw e Stanco.

COME ARRIVA L’EMPOLI – La cura Marino si è rivelata subito efficace. All’esordio in panchina è arrivato il convincente tris sul Crotone che ha interrotto un digiuno di vittorie durato sei giornate. La classifica resta critica (quintultimo posto, con 27 punti) ma la società ha investito in maniera pesante a gennaio per risalire la china. Assenti Maietta e Bandinelli, fermati dal giudice sportivo, oltre agli indisponibili Gazzola e Moreo. Da valutare le condizioni di La Mantia: l’ex Lecce non è al meglio e potrebbe partire dalla panchina.