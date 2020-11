Serie B, Cittadella-Empoli - Toscani per difendere la vetta, Venturato vuole cancellare i due ultimi ko

Partita importante quella che vedrà opposte Cittadella ed Empoli. Padroni di casa vogliosi di far bene dopo due sconfitte consecutive. Ospiti che guidano la classifica con due punti sulla Salernitana e vogliono proseguire la corsa verso la Serie A diretta. Un match da tripla, con entrambe le squadre che possono vincere. Non dovrebbe mancare lo spettacolo, cose a cui le squadre di Venturato e Dionisi hanno spesso abituato. Dirigerà l'incontro l'arbitro Marini di Roma 1.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato continua con il suo 4-3-1-2. Un paio di ballottaggi: sulla corsia di destra tra Cassandro e Ghiringhelli e in avanti tra Cissè e Rosafio. Confermatissimo l'ex Olbia Ogunseye. Assenti Camigliano e Tavernelli, recupera invece almeno per la panchina Tsdjout. D'Urso, nonostante qualche acciacco, sarà titolare nel ruolo di trequartista.

COME ARRIVA L'EMPOLI - Ancora 4-3-1-2 per la squadra toscana. Dionisi non avrà a disposizione Moreo, Damiani, Zappella e Casale. Bajrami favorito nel ruolo di trequartista. In avanti dovrebbero giocare Mancuso e La Mantia. Ritorna a disposizione il polacco Zurkowski. In panchina scalpita il giovane Olivieri.