Serie B, Cittadella-Entella: granata a caccia del secondo posto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Sfida ad alta quota tra Cittadella e Virtus Entella. I granata, infatti, sono ormai definitivamente usciti dal tunnel di risultati negativi che aveva contraddistinto l'inizio di stagione degli uomini di Roberto Venturato, stabilizzandosi nella top 3 della classifica di Serie B e ritrovando la quadra inserendo, nel contempo, tanti giovani arrivati questa estate. L'Entella, invece, ha cominciato alla grandissima il campionato, disimpegnandosi ottimamente nelle prime giornate ed accusando successivamente un calo fisiologico. Le ultime 5 partite, però, recitano tre vittorie, un pari ed una sola sconfitta per i ragazzi di Roberto Boscaglia, che stanno ritrovando pian piano le parti alte della classifica avvicinandosi sensibilmente alla zona play-off. Trend più altalenante, invece, per i padroni di casa, che continuano comunque a disimpegnarsi bene soprattutto in trasferta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Di rientro Iori dopo il turno di riposo a Venezia, con il capitano granata che si piazzerà in cabina di regia. Tandem d'attacco ormai consolidato per 2/3, con Diaw e D'Urso praticamente certi del posto ed uno tra Luppi, Celar e Rosafio a completare il reparto. Rientrerà a sinistra Benedetti, al pari di Branca e magari anche Proia a centrocampo. Adorni prenderà, verosimilmente, il posto che al Penzo è stato di Perticone.

COME ARRIVA LA VIRTUS ENTELLA - Modulo speculare per Boscaglia, che schiererà il 4-3-1-2 con Schenetti a fare da rifinitore dietro le due punte. Quasi certo del posto Giuseppe De Luca, che verrà affiancato da uno tra l'omonimo Manuel De Luca, Mancosu, Caturano e Morra. A centrocampo spazio per gli uomini chiave dei biancoazzurri, con Nizzetto ed Eramo capisaldi al pari di Paolucci. In difesa intoccabili Coppolaro e Pellizzer.