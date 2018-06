Serie B, Cittadella-Frosinone 1-1. Si deciderà tutto allo 'Stirpe'

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Finisce Cittadella-Frosinone, semifinale di andata dei playoff promozione di Serie B. Ospiti in vantaggio con Luca Paganini che devia in porta il pallone durante una mischia in area veneta e padroni di casa che riportano la bilancia in parità grazie al guizzo di Lucas Chiaretti sul finire della frazione. Qualificazione alla finale che, dunque, si deciderà fra quattro giorni allo 'Stirpe' di Frosinone.