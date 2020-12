Serie B, Cittadella-Frosinone - Padroni di casa senza mister Venturato, Nesta ritrova Ariaudo

Dopo essere stata a rischio per diversi casi di positività al Covid, Cittadella-Frosinone si disputerà questa sera alle 19. Partita d'alta classifica con gli ospiti che occupano la terza posizione con un punto in più dei padroni di casa. Una partita che, nonostante le assenze, promette spettacolo. Chi la spunterà stasera e si lancerà ulteriormente nella corsa ai play off promozione?

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Venturato non sarà in panchina perché positivo al Covid. I suoi hanno deciso, nonostante le numerose positività, di giocare la partita e rinunciare all'opzione rinvio. Padroni di casa che dovrebbero giocare con il 4-3-1-2 con Tsadjouot eTavernelli a guidare l'attacco.

COME ARRIVA IL FROSINONE - Nesta dovrebbe optare per il 3-4-1-2. Rientrano tra i convocati Ariaudo e D'Elia. Assenti invece Capuano e Kastanos. In avanti fiducia a Ciano e Parsyszek. Il terzetto di difesa dovrebbe essere composto invece da Curado, Szyminski e Ariaudo. Maiello e Gori in mezzo al campo con Zampano e Salvi sulle corsie.