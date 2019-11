Serie B, Cittadella-Frosinone: scontro tra big al Tombolato

© foto di Alberto Forestieri

Parola d'ordine: vincere. Cittadella e Frosinone arrivano alla sfida di questa undicesima giornata di Serie B con la consapevolezza di non poter più permettersi passi falsi: granata che hanno superato, non senza difficoltà, il Livorno nel turno infrasettimanale non perdendo così il treno play-off. Ciociari che invece sono in serie positiva da 5 partite, ma i tre pari conquistati in quest'ultimo filotto - uniti alle tre sconfitte patite dall'inizio del campionato - hanno praticamente incollato gli uomini di Nesta tra le paludi di metà classifica. Fondamentale, dunque, sarà dar credito e continuità al successo col Trapani per tentare un ulteriore avvicinamento quantomeno alla zona play-off.



COME ARRIVA IL CITTADELLA - Rientra Diaw tra i granata: l'attaccante ex Entella ha infatti scontato il turno di stop contro il Livorno ed è dunque prontissimo a riprendersi il suo posto al centro dell'attacco di Roberto Venturato. A fianco a lui probabile la conferma per Celar, con Luppi dietro di loro. A centrocampo probabile il ritornoda titolare di capitan Iori, con Branca, Bussaglia e uno tra Pavan e Vita. Blocco difensivo, invece, confermato in toto.

COME ARRIVA IL FROSINONE - 3-5-2 tipo per mister Alessandro Nesta, che si gode un Ciano reduce dalla tripletta contro il Trapani. Ad affiancare l'ex Crotone uno tra Novakovich, Dionisi e Citro. Tanta abbondanza a centrocampo, con Rohden, Gori e Haas che dovrebbero completare la linea mediana. Ballottaggio a tre tra Paganini, Zampano e Salvi per l'out di destra.