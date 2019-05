Serie B, Cittadella-Hellas, le formazioni: Di Carmine preferito a Pazzini

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Il tecnico del Cittadella Roberto Venturato punta ancora sul duo Diaw-Moncini in attacco con Schenetti alle loro spalle. In difesa c'è Parodi sulla destra al posto di Ghiringhelli con Rizzo sulla corsia opposta. In mezzo al campo Siega e Pasa affiancano Iori. Alfredo Aglietti punta invece su Di Carmine, ancora preferito a Pazzini, al centro dell'attacco con Matos e Laribi esterni. A centrocampo Gustafson in regia con Colombatto ed Henderson mezzali.

Cittadella (4-3-1-2): Paleari; Parodi, Adorni, Frare, Rizzo; Siega, Iori, Pasa; Schenetti; Moncini, Diaw. A disposizione: Maniero, Benedetti, Camigliano, Drudi, Scappini, Proia, Ghiringhelli, Maniero, Bussaglia, Cancellotti, Finotto. Allenatore: Venturato

Hellas Verona (4-3-3): Silvestri; Faraoni, Dawidowicz, Empereur, Vitale; Henderson, Gustafson, Colombatto; Matos, Di Carmine, Laribi. A disposizione: Ferrari, Berardi, Munari, Marrone, Pazzini, Balkovec, Lee, Di Gaudio, Danzi, Tupta, Almici, Bianchetti.Allenatore Aglietti.

🔜💥⚽️ Ecco le formazioni ufficiali della finale di andata dei #Playoff19 di #SerieBKT tra A.S. Cittadella 1973 e Hellas Verona FC. Chi si aggiudicherà il 1° round del #LivelloFINALE? #CITVER Pubblicato da Lega B su Giovedì 30 maggio 2019

