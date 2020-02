vedi letture

Serie B, Cittadella-Juve Stabia: al "Tombolato" si cerca la continuità

Col passare delle settimane, va infiammandosi sempre più la bagarre nella classifica di Serie B per la promozione in massima serie o per il mantenimento della categoria: in occasione della venticinquesima giornata, al "Tombolato" va in scena il duello tra Cittadella e Juve Stabia, due squadre desiderose di ottenere i tre punti per continuare ad inseguire i rispettivi obiettivi. Da una parte i veneti sesti in classifica a -7 dal secondo posto occupato dallo Frosinone, dall'altra i campani tredicesimi ma a sole tre lunghezze dalla zona playoff: il direttore di gara sarà Ayroldi di Molfetta.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Reduci da un periodo piuttosto altalenante dal punto di vista dei risultati, gli uomini di mister Roberto Venturato vogliono ritrovare continuità davanti al proprio pubblico, dove quest'anno non sono mai riusciti ad esprimersi al meglio (per rendimento interno, il Cittadella è 16° con soli 15 punti conquistati). Rispetto all'ultima gara vinta in casa del Pescara, cambierà poco nell'undici titolare dei granata (assenti Pavan e Camigliano): confermato il 4-3-1-2, Paleari in porta con Ghiringhelli-Rizzo terzini e Frare-Perticone al centro della difesa, Iori in cabina di regia supportato ai lati da Proia e Branca, D'Urso trequartista dietro a Diaw e Stanco, pronto a rientrare dal 1'.

COME ARRIVA LA JUVE STABIA - Le "Vespe" hanno ottenuto cinque vittorie e tre pareggi nelle ultime dieci partite ufficiali, confermandosi a debita distanza dalla zona retrocessione. Fabio Caserta, fresco vincitore della panchina d'oro per la scorsa (trionfale) stagione in Serie C, dovrà rinunciare a cinque giocatori per questa trasferta in Veneto: mancheranno, infatti, il portiere Russo (partito comunque con la squadra), oltre ai vari Cissè, Elia, Fazio e Melara. Modulo speculare rispetto al Cittadella, 4-3-1-2 anche per i campani: Provedel in porta; difesa a quattro composta da Vitiello, Troest, Allievi e Germoni; Calò in mezzo al campo con Addae e Mallamo; Bifulco leggermente arretrato sulla trequarti con Forte-Canotto davanti.