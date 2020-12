Serie B, Cittadella-Lecce: granata ancora in emergenza, salentini a caccia di punti

Nell'ultimo turno dell'anno solare 2020 si affrontano al Tombolato Cittadella e Lecce, due delle pretendenti alla promozione in Serie A. Le squadre attraversano momenti molto diversi: il Cittadella, in piena emergenza Covid-19, è stato costretto a chiedere il rinvio della gara contro il Chievo in programma lo scorso 27 dicembre, ed è tuttora alle prese con molte positività, tra cui quella di mister Venturato e del vice Gorini. I veneti arrivano però da una serie di 4 vittorie consecutive, e nell'ultimo mese e mezzo hanno perso una sola volta contro la capolista Salernitana, scalando la classifica fino al terzo posto. Di contro, il Lecce sta ancora facendo i conti con l'impatto non facile con la categoria, ma è reduce dalla vittoria in rimonta sul Vicenza che ha restituito fiducia all'ambiente dopo le sconfitte con Pisa e Spal.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Si è detto della difficile situazione dovuta alle indisponibilità per Covid, ma Roberto Venturato non teme la sfida con la corazzata salentina, forte della solidità del gruppo granata trascinato dal leader Iori. L'ultimo giro di tamponi ha portato buone notizie per Benedetti e Frare, entrambi negativi, ma difficilmente arruolabili per l'impegno di oggi. La formazione titolare dovrebbe ricalcare quasi interamente quella scesa in campo con il Frosinone: tra i pali ancora Kastrati, in difesa Vita dovrebbe nuovamente ricoprire il ruolo di terzino accanto a Perticone, Adorni e Donnarumma. Nel centrocampo a tre ballottaggio tra Gargiulo e Branca, in attacco confermati Tsadjout e Ogunseye, mentre l'ex della partita Rosafio è pronto a subentrare dalla panchina.

COME ARRIVA IL LECCE - Anche la squadra salentina dovrà fare i conti con l'assenza in panchina del proprio allenatore: mister Eugenio Corini è ancora positivo e il suo posto sarà occupato dal secondo Salvatore Lanna. Recentemente i giallorossi hanno fatto qualche prova di cambio modulo, ma al Tombolato lo schieramento di partenza dovrebbe essere ancora il 4-3-1-2. In difesa torna a disposizione Dermaku, ma è improbabile un suo impiego dal 1' minuto, spazio dunque a Meccariello al fianco di Lucioni. La mediana sarà affidata a Tachtsidis e Henderson, autore di due assist contro il Vicenza, con Majer e Paganini a contendersi una maglia da titolare. In attacco scelte quasi obbligate viste le assenze di Pettinari, Falco e Rodriguez, infortunatosi proprio dopo aver segnato il gol vittoria contro i biancorossi: toccherà a Stepinski e Coda, supportati da Mancosu sulla trequarti.