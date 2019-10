Serie B, Cittadella-Livorno: crocevia importante al Tombolato

© foto di Alberto Forestieri

Tempo di primi bilanci per Cittadella e Livorno. La sfida del Tombolato, valida per la decima giornata del campionato di Serie B, segnerà necessariamente un solco per l'eventuale risurrezione dei veneti o per la conclamata crisi dei labronici. Sì perché agli uomini di Roberto Breda non è bastato il derby vinto col Pisa per tirarsi fuori dalle sabbie mobili della zona play-out, così come dall'altra parte della barricata non è poi servito il punto di Pordenone per inserirsi nella griglia parziale dei play-off. Insomma, 3 punti fondamentali per ambedue le squadre che, c'è da aspettarselo, proveranno a dare il tutto per tutto per portare a casa bottino pieno.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Assenza pesantissima per i veneti di Venturato, che dovranno rinunciare a Diaw. De Marchi, invece, viaggia sulla via del rientro ma non per la sfida ai toscani. Con soli tre attaccanti di ruolo, dunque, è assai probabile trovarsi di fronte al tandem Celar-Luppi con uno tra Panico, Branca e Bussaglia nel ruolo - adattato, negli ultimi due casi - di rifinitore dietro le punte. Rientra Frare, anche se resta da capire se potrà essere in campo dall'inizio contro la truppa di Roberto Breda.

COME ARRIVA IL LIVORNO - Non ce la fa Bogdan, che si aggiunge a D'Angelo, Brignola e Stoian anch'essi out a causa di una condizione fisica non proprio ottimale. Probabile, dunque, la riconferma del tandem formato da Braken ed uno tra Marsura - tornato dalla squalifica - e Raicevic con Marras nel ruolo di trequartista, anche se scalpita il brasiliano Murillo che potrebbe anche essere la sorpresa di questo turno infrasettimanale.