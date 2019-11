Serie B, Cittadella-Pisa: recuperato Iori. Staffetta Asencio-Moscardelli

Raul Asencio

Dopo la pausa per le nazionali torna il campionato di Serie B. Cittadella-Pisa sarà uno dei tre posticipi della tredicesima giornata che ha preso il via ieri e si concluderà lunedì sera col posticipo Chievo-Entella. In campo alle ore 15 al Tombolato, dove nei sette precedenti ufficiali tra le due squadre non è mai uscito il segno x. Il bilancio è di tre successi veneti e quattro vittorie toscane. Tre anni fa, sempre in Serie B l'ultimo confronto vide il successo dei padroni di casa grazie a una rete del difensore Salvi.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Terzo posto in classifica ed una serie positiva che dura da quattro partite, tutte concluse con la porta inviolata (379’ di imbattibilità per Paleari). Dopo la finale playoff dello scorso giugno persa contro il Verona, la squadra di Venturato è destinata a recitare anche in questa stagione un ruolo da protagonista nel torneo cadetto. Nell’ultimo turno la formazione padovana ha sbancato il Curi di Perugia con le reti di D’Urso e Diaw. Confermato il 4-3-1-2 con De Marchi a completare l’attacco. Pienamente recuperato il capitano Iori. Il tecnico granata deve fare a meno degli acciaccati Gargiulo, Vrioni e Rizzo.

COME ARRIVA IL PISA – La vittoria in rimonta nel derby con lo Spezia ha riportato il sereno in casa nerazzurra e la pausa per le nazionali è servita per migliorare la condizioni di alcuni giocatori reduci da problemi fisici. É il caso di Moscardelli e di Raul Asencio che si giocano una maglia da titolare, al posto dello squalificato Marconi, vice capocannoniere del campionato con 8 gol. Per il ruolo di seconda punta Masucci è favorito su Fabbro. Solito dubbio sul modulo di partenza: D’Angelo potrebbe decidere di tornare a al 3-5-2 oppure di giocare a specchio con gli avversari. Non convocati gli infortunati Izzillo, Meroni e Varnier.