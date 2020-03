Serie B, Cittadella-Pordenone: al Tombolato lo scontro diretto per il play-off

Riprende il campionato di Serie B e lo fa con la prima partita della 28^ giornata che vede contro Cittadella e Pordenone. Sfida a porte chiuse quella del Tombolato come in tutto il resto d’Italia dopo l’aggiornamento del decreto del Governo che prevede i match, da qui al 3 aprile, senza pubblico

a causa dell'emergenza del Coronavirus. Lo scontro diretto per il play off avrà dunque toni più pacati con la gara che sarà diretta dal signor Camplone.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Momento positivo per i padroni di casa che arrivano da 4 risultati utili consecutivi (3 successi e un pari) e in particolare da un’ultima giornata che ha visto gli uomini di Venturato trionfare in casa del Cosenza. Il 5° posto a 43 punti non spegne del tutto neanche i sogni di agganciare la seconda posizione, lontana solo 4 lunghezze. Per provarci il Cittadella potrà contare sui recuperi di De Marchi, Perticone, Gargiulo e Camigliano, quest’ultimo prezioso vista l’emergenza in difesa. Non sono tra i convocati, invece, lo squalificato Diaw e gli infortunati Adorni e Ghiringhelli. Per il resto Venturato punterà sul 4-3-1-2 con Paleari in porta e difesa composta da destra verso sinistra con Mora, Camigliano, Fare e Benedetti. A centrocampo largo a Vita, Iori e Branca, con D’Urso dietro le due punte che dovrebbero essere Luppi e Stanco.

COME ARRIVA IL PORDENONE - La squadra di Tesser, però, non vuole essere da meno e ieri il tecnico ha suonato la carica. “Non deve mai mancarci la fame” ha detto dopo le due vittorie con Empoli e Juve Stabia che hanno raddrizzato un periodo non eccezionale a causa delle sconfitte rimediate contro Chievo e Benevento. Il 7° posto a 42 punti pone poi il Pordenone come una delle candidate principali a disputare il play off. Per puntarci i neroverdi recuperano in difesa Camporese, ma perdono a centrocampo Burrai per squalifica. Il modulo dovrebbe essere lo stesso del Cittadella con Di Gregorio in porta e difesa formata da Semenzato, Barison, Camporese e De Agostini. I tre di centrocampo: Misuraca, Mazzocco e Pobega. Sulla trequarti largo a Gavazzi con Strizzalo e Ciurria in attacco.