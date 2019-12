Serie B, Cittadella-Salernitana - Rientra Iori, Ventura recupera Jaroszynski

Manuel Iori

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La quindicesima giornata del campionato cadetto proporrà l'interessante match del Tombolato tra un lanciatissimo Cittadella e la Salernitana di Ventura in crisi nera. I veneti sono in serie positiva da sei turni e occupano attualmente la quarta piazza in classifica, mentre i campani non vincono da quattro turni e lontano dalle mura amiche non conquistano i tre punti addirittura dal successo sul Livorno dello scorso 29 settembre. Ad arbitrare la gara sarà il signor Antonio Rapuano della sezione di Rimini.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - Mister Venturato deve fare i conti con le assenze degli indisponibili De Marchi e Vrioni, mentre recupera l'inossidabile capitan Iori. Pochissime novità rispetto al match contro il Crotone. Confermato il solito 4-3-1-2: davanti a Paleari ci saranno ancora Ghringhelli, Frare, Adorni e Benedetti. In mediana si rivedrà Iori con Branca e Vita ai fianchi, mentre in avanti si va verso la conferma del tandem Rosafio-Diaw, alle spalle dei quali c'è il ballottaggio D'Urso-Panico.



COME ARRIVA LA SALERNITANA - Ventura recupera un po' di uomini, tra cui Jaroszynski, Firenze, Giannetti e il polacco Dziczek, ma deve rinunciare all'acciaccato Cerci e a Odjer. Rientra dalla squalifica anche Migliorini che tornerà al centro della difesa, con Karo e Jaroszynski ai lati. A centrocampo Di Tacchio sarà affiancato da Akpa Akpro e Kiyine, con Lombardi e Lopez sulle corsie laterali. Possibili novità in avanti, invece, dove potrebbe vedersi il tandem Djuric-Giannetti.