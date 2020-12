Serie B, Cittadella-SPAL: Marino per la vetta, Venturato cerca il riscatto

vedi letture

Sulla carta quella tra Cittadella e SPAL si preannuncia una partita scoppiettante, con due delle candidate a salire in Serie A che si affrontano nel tardo pomeriggio di oggi per candidarsi, ancora di più, a ruolo di protagonista in questa Serie B. Da una parte i veneti, ottavi ma con due gare in meno, distanti nove punti dalla Salernitana capolista, e dall’altra i ferraresi di Pasquale Marino, retrocessi dalla A e desiderosi di risalire il prima possibile, che stanno disputando un’ottima stagione, al secondo posto in classifica. Mancheranno Viviani e Berisha, oltre a Ranieri e Dickmann negli ospiti, ma Marino crede nel suo gruppo, che arriva da un momento positivo. Qualche assenza anche nel Cittadella, che vuole però vendicare il risultato negativo contro la Salernitana.

LE ULTIME DA CITTADELLA - “Sarà un test difficile ma non giocheremo per il pareggio”, ha detto in conferenza stampa Roberto Venturato alla vigilia della sfida. Il tecnico del Cittadella ha parlato anche della profondità della sua rosa, ma per la sfida contro la SPAL non ci sarà turnover. Davanti a Maniero, Venturato schiera Ghiringhelli e Benedetti sulle fasce con Perticone ed Adorni centrali. A centrocampo spazio per Proia e Gargiulo con Pavan in regia, mentre D’Urso agirà da trequartista dietro le due punte Tsadjout e Ogunseye.

LE ULTIME DA FERRARA - Qualche assenza di rilievo per Pasquale Marino, che rinuncia per cause di forza maggiore a Viviani, Dickmann, Ranieri oltre che a Berisha. Il tecnico dei biancazzurri dovrebbe scendere in campo con il 3-4-1-2 con Thiam in porta, Sernicola, Salomon e Tomovic in difesa, D’Alessandro e Sala larghi a centrocampo con Esposito e Valoti interni. Davanti el Pata Castro dietro le due punte Di Francesco e Paloschi.