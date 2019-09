Serie B, Cittadella-Trapani: Venturato e Baldini a caccia dei primi punti in campionato

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Operazione punti per Cittadella e Trapani. Sia i padroni di casa che gli ospiti infatti si dividono attualmente l’ultimo posto in classifica con zero punti conquistati al pari della Juve Stabia e del Livorno, con gli uomini di Roberto Venturato ancora alla ricerca di quello smalto che gli ha permesso di raggiungere la finale play-off dell’anno scorso persa poi contro l’Hellas Verona. Siciliani che invece, dopo un’estate tribolata, vanno alla ricerca di una quadra definitiva per affrontare questa nuova stagione di Serie B.

COME ARRIVA IL CITTADELLA – Rosa quasi al completo per mister Venturato, che potrebbe confermare buona parte dell’undici uscito sconfitto dal Ciro Vigorito di Benevento: 4-3-1-2 con Diaw e Panico in pole per guidare il tandem d’attacco. Probabile anche la conferma di Paleari in porta dopo le turbolenze degli ultimi giorni di mercato. Out dai convocati gli indisponibili D’Urso e Vita, mentre restano fuori Rizzo e Rosafio. Torna disponibile Frare.

COME ARRIVA IL TRAPANI – 4-3-3 d’ordinanza per Baldini, che lascia fuori dai convocati Del Prete per permettergli di allenarsi al meglio. Out anche Canino, che si aggiunge ai lungodegenti Evacuo e Corapi, con i granata che dovrebbero scendere in campo con un tridente formato da Nzola, Pettinari e Scaglia. Conferme per Jakimovski e Fornasier in difesa.