Serie B, Cittadella-Vicenza: veneti all'esame derby per continuare la risalita

vedi letture

Calcio d'inizio alle ore 21. Live, pagelle e dichiarazioni su TMW

La Serie BKT torna nuovamente in campo per il primo turno infrasettimanale della stagione, valido per la 12ªgiornata di campionato. Tra i match in programma questa sera, anche il derby veneto tra Cittadella e Vicenza, nella cornice dello stadio "Piercesare Tombolato". I padroni di casa sono rientrati in zona play-off grazie alla brillante vittoria casalinga sulla lanciatissima Spal di Marino, interrompendone la striscia di sei vittorie consecutive. Un successo che ha permesso ai patavini di raggiungere la settima posizione in graduatoria a quota 17 punti, in coabitazione con Chievo e Monza, con una partita in meno disputata. Il Vicenza è reduce dal colpo esterno allo stadio Adriatico di Pescara, seconda affermazione biancorossa in questo campionato e sesto risultato utile consecutivo. La squadra di Di Carlo è attualmente in 14ª posizione a quota 12 punti, a sole tre lunghezze dalla zona calda della classifica ma con una partita da recuperare. Calcio d'inizio previsto alle ore 21, arbitra il sig. Alberto Santoro della sezione di Messina.

COME ARRIVA IL CITTADELLA - La prova convincente contro la Spal ha rinvigorito ambizioni ed entusiasmo in casa Cittadella, chiamato ora a dare continuità alla vittoria di sabato per insidiare le primissime posizioni e candidarsi ad un ruolo da protagonista in questo campionato. L'infermeria è sgombra e per il derby contro il Vicenza Roberto Venturato potrà contare su tutti gli effettivi della rosa. Il tecnico di origini australiane sembra orientato a qualche cambio di formazione, visti i tanti impegni ravvicinati che aspettano le squadre cadette fino alla sosta di gennaio: possibile avvicendamento

sulle corsie laterali di difesa, con Ghiringhelli e Donnarumma insidiati da Cassandro e Benedetti. Adorni potrebbe rientrare dal 1' al centro della difesa al fianco di Perticone a scapito di Frare. A difesa dei pali ci sarà Maniero, Gargiulo dovrebbe essere riconfermato in mediana dopo la grande prova contro la Spal, al fianco di Proia e Pavan. Ballotaggio Vita-D'Urso per ricoprire il ruolo di trequartista alle spalle del tandem offensivo composto da Tsadjout ed Ogunseye.

COME ARRIVA IL VICENZA - Settimana complessa ed emotivamente molto provante per il Vicenza, terminata però nel migliore dei modi con il colpo esterno sul campo del Pescara in memoria di Paolo Rossi. Biancorossi attesi da un altro appuntamento lontano dal "Menti" e letteralmente con gli uomini contati: assenti per infortunio Pontisso, Vandeputte, Nalini, Ierardi, Beruatto e Pasini. Domenico Di Carlo dovrà anche fare a meno di Dalmonte e Gori, espulsi nell'ultimo match disputato in Abruzzo. L'unica buona notizia riguarda Bruscagin, convocato e candidato a una maglia dal 1' nella linea a quattro di difesa con Padella, Cappelletti e Bizzotto, in vantaggio su Barlocco per ricoprire il ruolo di terzino sinistro. In porta potrebbe esserci la novità Grandi vista la prova poco convincente di Perina a Pescara. A centrocampo Da Riva dovrebbe rilevare Rigoni al fianco di capitan Cinelli, Zonta insidia Guerra per occupare la corsia destra mentre a sinistra agirà con ogni probabilità Giacomelli, reduce dal traguardo delle 150 presenze in B. Fastidi muscolari permettendo, sarà ancora Jallow il partner d'attacco di Riccardo Meggiorini, con Marotta e Longo (recuperato ma non in perfette condizioni) pronti a subentrare a gara in corso.